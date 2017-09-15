Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 16 и 17 сентября В этот уикенд жителей и гостей курорта ждет концерт Елены Ваенги и цирковое шоу династии Запашных

Автор фото: http://2moch.rosmiko.ru

Отгремела «Новая волна», однако музыкальная жизнь курорта на этом не закончилась. В эту субботу своим фееричным выступлением порадует публику талантливая певица Елена Ваенга. В концертном зале «Фестивальный» популярная исполнительница продемонстрирует всю палитру своего многогранного творчества.

Так, же 16 сентября на курорте «Горки Город» на фестивале «Усадьба Jazz» выступит одна из самых горячих джазовых групп Британии Ezra Collective. Их музыка в равных частях состоит из афробита, регги, хип-хопа и классического свинга: собственные композиции, известные джазовые стандарты, кавер-версия хита Боба Марли. На концертах артисты дают себе полную свободу самовыражения.

Приобщится к хорошей музыке можно также в Зале органной и камерной музыки, где проходит XVIII ежегодный Открытый фестиваль.

Любителей цирковых шоу в эти выходные ждет новая программа с огромным количеством животных и трюков от великой династии Запашных. «Марица и Дан Запашные» - не сможет оставить равнодушными ни детей, ни взрослых, ведь на арену сочинского цирка выйдет знаменитая гостья - Заслуженная артистка России Марица Запашная с огромными кавказскими овчарками, порода которых известна своей свирепостью. Но под руководством Марицы каждый зверь превращается в 100 килограммов обаяния.

16 сентября на площади Южного мола в 16:00 в рамках Всемирного Дня Подтягиваний в городе Сочи пройдут соревнования по силовому Троеборью (без дополнительного веса). Регистрация желающих начнется в 15:00.

На курорте «Роза Хутор» 16 сентября состоится уже полюбившийся многим, фестиваль Polyana Local Market. Мероприятие будет проходить на пляже Rosa Beach с 11:00 до 19:00 часов. В программе: выставка-продажа товаров местных производителей и ремесленников; детская зона со всевозможными бесплатными мастер-классами; йога; зумба; другие активности.

Романтичным натурам 17 сентября в 12.30 стоит посетить открытие одного из самых ожидаемых и символичных арт-объектов «Влюбленная Кыся», которое состоится в парке «Зеленая Планета», а любителем братьев наших меньших 16 сентября принять участие пикете по улице Войкова, 1. по поводу скорейшего принятия закона «Об ответственном обращении с животными».