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В Сочи запахнет жареным На курорте профессионалы и любители сойдутся в барбекю батле

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Любители и профессионалы 30 сентября в поселке Лазаревское сразятся в барбекю батле на гастрономическом фестивале «Sochi BBQ Battle». Участниками мероприятия станут коллективы поваров ресторанов курорта и любительские команды, которые устроят соревнования по приготовлению самого вкусного мяса на гриле.

- Гастрономический фестиваль «Sochi BBQ Battle» - это профессиональные участники из самых известных ресторанных заведений Большого Сочи, большое количество ароматного мяса и овощей, неимоверное количество маринадов и соусов, самые необычные рецепты. А так же самые положительные эмоции, обмен опытом, рецептами, секретами, общение, - сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Для зрителей организуют презентации и мастер-классы. Гости узнают правила готовки мяса на огне и продегустируют все блюда. По итогам фестиваля будут определены лучшие команды в приготовлении шашлыка, стейков других мясных блюд в пяти номинациях.