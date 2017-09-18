В горах Сочи откроются новые горнолыжные трассы

В предстоящем зимнем сезоне длина трасс горного курорта «Роза Хутор» превысит сто километров
В горах Сочи откроются новые горнолыжные трассы
Автор фото: http://first1.website

В предстоящем зимнем сезоне на горнолыжном курорте «Роза Хутор» откроется 28-я канатная дорога. Таким образом, к уже существующим 94 км прибавится еще восемь, а длина трасс курорта превысит сто километров.

- Мы фактически завершаем нашу трехлетнюю программу капитальных вложений в строительство канатных дорог и трасс и концентрируемся на качественном развитии курорта, - заверил исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Николай Шленцов.

В дальнейшем на курорте планируется введение в строй новых отелей, в том числе с услугами спа и оздоровления.

По данным пресс-службы администрации Сочи, в прошлом году горный курорт «Роза Хутор» посетило 1,9 миллиона туристов, из которых 800 тысяч пришлось на зимний сезон. 

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Теги: новости Сочи Роза Хутор горнолыжные трассы Красная поляна
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