В горах Сочи откроются новые горнолыжные трассы
В предстоящем зимнем сезоне на горнолыжном курорте «Роза Хутор» откроется 28-я канатная дорога. Таким образом, к уже существующим 94 км прибавится еще восемь, а длина трасс курорта превысит сто километров.
- Мы фактически завершаем нашу трехлетнюю программу капитальных вложений в строительство канатных дорог и трасс и концентрируемся на качественном развитии курорта, - заверил исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Николай Шленцов.
В дальнейшем на курорте планируется введение в строй новых отелей, в том числе с услугами спа и оздоровления.
По данным пресс-службы администрации Сочи, в прошлом году горный курорт «Роза Хутор» посетило 1,9 миллиона туристов, из которых 800 тысяч пришлось на зимний сезон.
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