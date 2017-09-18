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Праздничные дни в России: как отдыхаем в 2018 году Граждан нашей страны ждут длинные выходные не только по случаю Нового года





Наступающий 2018 год принесет нам 118 выходных дней. В их число вошли длинные выходные, которые образовались из-за переноса рабочих дней. Согласно российскому законодательству, если праздник выпадает на выходной день, то нерабочим днем становится следующий будний день.

Несмотря на то, что до конца нынешнего года еще почти четыре месяца, Правительство России составило календарь праздников на 2018 год. Согласно документу, на новогодние каникулы россиян ждет десятидневный отдых – с 30 декабря по 8 января. При этом, 6 января выпадает на субботу, поэтому этот день будет перенесен на пятницу 9 марта, а 7 января (воскресенье) – на среду 2 мая.

В апреле субботний день 28-го числа станет рабочим, вместо этого выходным днем станет понедельник, 30 апреля.

На майские праздники россиян ждут пять дней выходных – с 30 апреля по 2 мая. А вот на День Победы граждане России отдохнут всего один день, так как этот великий праздник выпадает на среду.

В июне – субботний день 9-го числа станет будним, а понедельник 11-го числа – выходным. Благодаря этому на День России нас ждут три выходных дня. День народного единства Россия также будет праздновать три дня – с 3 по 5 ноября.