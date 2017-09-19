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Глава Ростуризма: «Сочи столкнулся с беспрецедентным потоком лживой информации» На курорте предложили создать орган, куда туристы могли бы обращаться с жалобами на отдых

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Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил властям Олимпийской столицы создать специальный орган, который будет работать с обращениями и жалобами туристов по качеству отдыха на курорте. Кроме этого, следует сделать открытыми для представителей бизнеса и туристов данные проверок Роспотребнадзора и других контролирующих органов.

- Этим летом Сочи столкнулся с беспрецедентным потоком лживой информации, - констатировал руководитель ведомства.

Он также отметил, что сам побывал летом в Сочи и убедился в загруженности отелей и высоком качестве обслуживания.

- На нас начали нападать, потому что пошел успех. У нас чистое море. В этом году Роспотребнадзор сделал 2 тысячи проб, и все они не показали отклонений. Общественная палата сообщала, что были жалобы от туристов. Однако, когда я попросил дать нам или назвать объекты, по которым зафиксированы обращения граждан, организация этого не сделала. Если кто-то из гостей недоволен качеством пляжных услуг, скажите нам, мы разберемся. Мы задали тон на повышение качества, и оно будет улучшаться и улучшаться, - заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Глава муниципалитета дополнил, что в городе за прошедшее лето отдохнули почти 2,9 миллионов туристов.