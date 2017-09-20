Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Заказать такси 1331 можно в Сочи! Федеральная служба заказа такси 1331 заработала и в Олимпийской столице







Федеральная служба заказа такси 1331 объявляет о начале работы в Сочи. Теперь жителям курорта станет доступен быстрый и качественный сервис на исключительно выгодных условиях.

Удобство для клиента – главный приоритет компании, поэтому звонки на номер диспетчерской из любой точки страны абсолютно бесплатны. 1331 – это общероссийский телефон для заказа такси, и даже находясь за пределами города, отправляясь в командировку или на отдых, можно смело набирать короткий номер и вызывать автомобиль, не боясь расходов на роуминг!

Присутствие в Сочи федерального сервиса заказа такси с единым номером диспетчерской особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Отметим, что такси 1331 работает во всех городах, где будут проходить матчи турнира.

Выбирайте качество!

Такси 1331 давно представлено на рынке и заслужило высокую репутацию во многих регионах России. Сейчас наша сеть охватывает крупнейшие города страны и основные областные центры. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Севастополь, Ставрополь и многие другие. Такси 1331 – это лидер в своем сегменте сегодня, потому что мы обладаем современными технологиями и предлагаем выгодные тарифы, современный парк автомобилей, программу лояльности и еще ряд преимуществ.

Экономьте на каждой поездке!

Такси 1331 радо предложить клиентам из Сочи беспрецедентную выгоду! В рамках программы лояльности на бонусный счет клиента возвращается 10% от стоимости поездки. Накапливая баллы, можно оплачивать ими будущие заказы.

Нужно такси? Выбор один! Запомни лишь номер – 1331!

Контакты круглосуточной диспетчерской такси 1331 в Сочи:

тел. 1331

www.1331.ru

* sochi@1331.ru

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