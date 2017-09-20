Почти даром. Россиянин купил путевку в Сочи на двоих за 436 рублей За эту стоимость туристы отдохнули на курорте пять дней

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Невероятно дешевые туры – это далеко не миф, а самая настоящая реальность. Двум российским туристам посчастливилось отдохнуть пять дней в Олимпийской столице всего за 436 рублей, и не в разваливающейся халупе, а трехзвездочном отеле. Несмотря на то, что пакетный тур, подразумевал только проживание, то есть питание в названную сумму не входило, он стал самым дешевым в 2017 году.

- Если мы посмотрим на официальную статистику, то увидим, что восемь с половиной процентов путевок составляют туры, стоимость которых менее 3,5 тысячи рублей за одного человека, - рассказывает Мария Чупина, глава отдела реализации «Туту.ру». - Обычно это туры в отели без звезд или отели категории до трех звезд, без перелета. В стоимость такого дешевого тура по России чаще всего включено только проживание. Однако вполне реально подобрать дешевый вариант и с включенным завтраком.

В компании отметили, что иностранные туры обычно обходятся дороже, однако и там можно найти дешевые варианты. Так, самая недорогая путевка за рубеж в этом году была куплена за 11 492 рубля. За эти деньги двое в течение трех дней отдыхали в греческом Ираклионе в двухзвездочном отеле (с завтраками). Перелет входил в стоимость пакета.