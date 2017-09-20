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Из Кисловодска в Сочи дорога станет вдвое короче Озвучена стоимость важного для многих регионов проекта

Автор фото: http://imotor.su

Строительство дороги, соединяющей регион Кавказских Минеральных Вод и Сочи оценили в 90 миллиардов рублей. Реализация данного проекта позволит в несколько раз увеличить развитие многих регионов.

- Строительство дороги к Черному морю - это проект всероссийского уровня. Мы должны понимать, что данная трасса не просто соединит Кисловодск и Сочи, она соединит Уральский, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский Федеральные округа с Черноморским побережьем, - считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. - Если брать ту трассировку дороги, на которой мы пока определились, то это - 70 км дороги, потому что часть дороги уже есть. Она включает порядка 12,5 км туннелей - два туннеля 7,5 км и 5 км.

Сейчас Кисловодск и Сочи разделяют порядка 600 километров. Новая дорога позволит сократить это расстояние вдвое.