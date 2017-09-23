В Сочи перестанут работать канатные дороги На разных горнолыжных курортах их будут закрывать в разные дни

Автор фото: RiderHelp

С 9 октября на горнолыжном курорте "Горки Город" начнутся профилактические работы. Подъёмники к новому зимнему сезону подготовят в несколько этапов. Это займёт некоторое время. В связи с этим работа канатной дороги приостановится до 24 ноября.

- Восточный сектор курорта ("К10", "К11", "К12", "К13") будет закрыт с 9 октября по 27 октября.

- Зона "Цирк-2" ("К4", "К5") закроется 16 октября и откроется только к началу горнолыжного сезона.

- Центральный сектор курорта: "К1" (на высоту +960м); "К2" (на высоту +1460м); "К3" (на высоту +2200м), будет закрыт с 7 ноября по 24 ноября.

- Канатная дорога "К3" (подъем с +1460м до +2200м), начиная со 2 октября, будет закрыта по понедельникам - (2.10; 9.10; 16.10 и 23.10), сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Профилактика канатных дорог на ГТЦ "Газпром" также начнётся в октябре, а на "Роза Хутор" в начале ноября, но в ноябре уже и закончится.