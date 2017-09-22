Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 23 и 24 сентября В этот уикенд в Олимпийской столице пройдут сразу три крупных спортивных мероприятия

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На курорте Имеретинский в эти выходные ожидается сразу три спортивных праздника. 23 сентября, в Сочи стартуют соревнования по триатлону Ironstar Olympic & 226 Sochi 2017. В них примут участие более 1000 российских и зарубежных спортсменов, которые будут соперничать на олимпийской (51,5 км) и «железной» дистанциях (226 км). Атлетам предстоит плыть, бежать и крутить педали на велосипеде. На олимпийской дистанции в рамках благотворительной акции выступит известный телеведущий и шоумен Михаил Шац.

Почитатели активного образа жизни могут также посетить Чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup, который проходит на курорте до 1 октября. 23 сентября с 06.00 и до самого вечера серферы будут соревноваться в двух дисциплинах: скейтборд контест, ультра-скользкая горка. Борьба с соперником по 15–25 минут. Качественный заезд и трюки позволят получить высокие оценки судейства, но в зачет пойдут две лучших попытки. Среди любителей тоже проведут соревнования и вручат призы и подарки. Турнир проходит при поддержке Олимпийского комитета и Министерства спорта РФ. По итогам соревнований будет сформирована предварительная сборная России, которая отправится на Олимпиаду 2020 в Токио.

С 22 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» и в Олимпийском парке пройдут Чемпионат и первенство России по BMX-фристайлу. Этот чемпионат станет первым официальным турниром в нашей стране после включения дисциплины BMX-фристайл Park в программу Олимпийских игр. Почетным гостем соревнований станет президент ФВСР Вячеслав Екимов.

В субботу после официального открытия чемпионата России в Олимпийском парке начнутся соревнования в дисциплинах BMX Park и Street. На площади «Роза», у главной ратуши, зрители смогут увидеть финалы в дисциплинах BMX Ramps и Flatland. 23 сентября на специально построенной трассе в горной Олимпийской деревне «Роза Хутор», на высоте 1170 метров, пройдет чемпионат России в дисциплине BMX Dirt, закрывающий экстремальные выходные в Сочи.

«Секрет храбрости» и «Принцесса цирка»

Насыщенной будет и культурная жизнь курорта. Для маленьких театралов артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии с 16 сентября по 8 октября в Зимнем театре представляют лесную сказку «Секрет храбрости». Все события и персонажи этой истории вымышлены, но все совпадения - совсем не случайны.

В этот же период времени, но уже взрослые гости Зимнего театра смогут посетить оперетту «Принцесса цирка». Роскошные костюмы, потрясающий вокал и покорившая мир история — залог успешных гастролей театральной труппы. Режиссерская работа Кирилла Стрежнева собрала целую плеяду талантливых актеров. На сцене зрителя поразит игра Владимира Алексеева, Дмитрия Соловьева, Дарьи Фроловой, Анастасии Сутягиной и других артистов.

Еще один мюзикл, который стоит посетить 23 сентября в Зимнем театре - «Парк советского периода». Мюзикл стал лауреатом в номинации «Лучший спектакль в музыкальном театре» престижного театрального фестиваля «Браво!» и получил премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

Концерт Юрия Башмета и Открытый фестиваль органной музыки в Сочи

В эту субботу, для любителей качественной классической музыки в парке науки и искусства «Сириус» состоится концерт «Чайковский» Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Не будут скучать и почитатели органной музыки. 23 сентября в концертном зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится концерт Луки Гаделии. Молодой человек является представителем нового поколения российской органной школы, а также обладателем собственного уникального исполнительского подхода. Стиль его игры отличается особым психологизмом и эмоциональным накалом, не оставляющими слушателей равнодушными.

24 сентября в этом же зале в пятый вечер XVIII Открытого фестиваля органной музыки в Сочи выступят заслуженная артистка Украины Анна Мокрова (орган, Луганск) и солисты Луганской филармонии. В программе - шедевры классического репертуара. Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Клюжина.

А несколькими часами ранее состоится концерт для самых маленьких «Мама, музыка и я!». Концерт, который проведет лектор-музыковед Ирина Клюжина, порадует красочным волшебным звучанием народного оркестра с нежнейшими тремоло домр, с задорными переборами балалаек, с безбрежными разливами баянов и подарит восторженные впечатления от звучания живой, красочной и образной музыки.

Ну, и какие же выходные без цирка. В Сочи продолжаются гастроли циркового шоу «Марица и Дан Запашные». Яркая насыщенная программа с огромным количеством животных и трюков не может оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. На арену сочинского цирка выйдет знаменитая гостья - Заслуженная артистка России Марица Запашная с огромными кавказскими овчарками, порода которых известна своей свирепостью. Но под руководством Марицы каждый зверь превращается в 100 килограммов обаяния.