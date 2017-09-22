В Сочи состоится «Рыбный бал» На курорт приглашают любителей морепродуктов

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Рыба является полезным и очень любимым многими продукт. Для настоящих гурманов в Сочи состоится большой рыбный фестиваль «Сочи Fish Market». 27 сентября на площади Южного мола развернутся торговые ряды с рыбной продукцией от ведущих российских производителей.

Гостей ждут дегустации и открытые мастер-классы по приготовлению рыбных блюд.

- В городских ресторанах пройдет «Рыбный бал». Там представят специальное рыбное меню для посетителей, пройдут дегустации и профессиональные мастер-классы. Также проведут всероссийский дегустационный конкурс рыбной продукции «Рыбное богатство России».

В рамках фестиваля пройдет специализированная выставка, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.