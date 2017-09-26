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Пассажиры рейса до Москвы со вчерашнего вечера не могут вылететь из Сочи Самолет должен был покинуть «воздушную гавань» Олимпийской столицы еще вчера в 18:45

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Рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа», который должен был вылететь из Сочи в Москву в понедельник в 18:45, задержан на неопределенный срок. Остальные рейсы этой авиакомпании в Краснодар и Сочи запланированные на вторник отменены.

- Причиной задержки является ожидание прибытия самолета из Москвы. Другие рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Краснодар и Сочи на сегодня отменены. Пассажиры проинформированы авиакомпанией, - сообщили в пресс-службе группы аэропортов «Базэл Аэро».

Ранее «ВИМ-Авиа» выполняла один ежедневный рейс в Краснодар и два - в Сочи из московского аэропорта Домодедово. Остальные рейсы авиакомпании в рамках летнего расписания отменены заблаговременно.

Между тем, Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в адрес правительства РФ обращение с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку остановка деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа» приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках. А это, в свою очередь, способно обернуться репутационным ущербом для органов исполнительной власти. Более того, российские туроператоры не смогут вернуть в Россию всех туристов самостоятельно. Ранее сообщалось, что в результате приостановки чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 100 тысяч туристов.