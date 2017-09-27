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Морская вода в Сочи. Можно ли продолжать в ней купаться Специалисты дали оценку качества морской воды в Сочи

Автор фото: Форум Винского - Сайт Винского

Как мы сообщали ранее, лето в Сочи продолжается, несмотря на дату в календаре. Температура воды в море - 25 градусов. А это значит, что сезон купания не закончится в октябре. Но насколько морская вода соответствует нормам? После проведённых исследований в лабораториях, специалисты вынесли свой вердикт.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что только за этот сезон в Сочи было взято более 3 тысяч проб питьевой воды и воды из мест купания. И все эти пробы соответствовали требованиям санитарного законодательства. Микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели оставались в норме, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Так что гости и жители курорта со спокойной душой могут продолжать купаться на Черноморском побережье.