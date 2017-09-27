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«Классный класс». Для сочинских школьников вводят единый билет на развлечения На курорте разработана специальная программа для самых дружных, любознательных и активных учеников

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Сочинские школьники этой осенью смогут побывать на горных вершинах Красной поляны и в популярном парке развлечений по единому билету. В Олимпийской столице стартует программа развлечений «Классный класс», благодаря которой с 27 сентября по 5 ноября самые дружные, любознательные и активные школьники могут посетить «Сочи Парк» и всесезонный курорт «Горки Город» по льготной цене.

- Два развлекательных мероприятия можно совместить, посетив достопримечательности последовательно в один день, или же запланировать на разные даты. Предложение действительно для организованных групп школьников от 7 до 16 лет, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.