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Полетели? Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф в два раза При этом пассажирам придется платить за вещи, сданные в багаж

Автор фото: https://03grb.ru

Лоукостер «Победа» намерен в ближайшее время в два раза снизить минимальные тарифы на перевозки пассажиров. Уменьшить стоимость билетов стало реальным после принятия в июле 2017 года нового закона, предусматривающего возможность продажи невозвратных билетов без бесплатного провоза багажа у российских авиакомпаний.

Вместе с отменой нормы о бесплатном провозе багажа для невозвратных билетов были изменены и нормы ручной клади. По новому закону, пассажир с невозвратным билетом имеет право на бесплатный провоз как минимум 5 килограммов ручной клади. Точные размеры и вес разрешенной к бесплатной перевозке ручной клади разрешили устанавливать авиакомпаниям. Также был значительно сокращен список вещей, который можно бесплатно взять на борт в дополнение к ручной клади. Новые правила перевозки вступят в силу в конце сентября.

Что касается «Победы», то пассажиры авиакомпании смогут бесплатно перевозить в салоне самолета рюкзаки, сумки и отдельные предметы. Лоукостер не будет ограничивать количество мест ручной клади, но при этом в сумме все вещи должны укладываться в габариты 36х30х27 см и иметь общий вес не больше 5 килограммов.

Как отмечает генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков, новый базовый тариф будет равен цене двух чашек кофе.