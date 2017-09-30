Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Где россияне планируют встречать Новый 2018 год Сочи вошел в тройку городов, в которых туристы планируют отметить самый семейный праздник в году

Автор фото: http://turlot.ru

Сезон в Сочи не заканчивается никогда, ведь отдыхать здесь туристам нравится не только летом, но и зимой. А в новогодние праздники здесь уже несколько лет яблоку негде упасть. Не станет исключением и этот год.

Санкт-Петербург, Москва и Сочи – так выглядит тройка лидеров среди российских городов, в которых туристы планируют встретить Новый 2018 год.

- Рейтинг составлен по данным бронирования отелей, квартир и гостевых домов с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года. В среднем жилье в Сочи бронируют на 11 ночей и тратят на проживание 4,2 тысячи рублей в сутки. В Санкт-Петербурге бронь на сутки в среднем составляет 3,5 тысячи рублей, Москве - 4,1 тысячи рублей, - уточняют аналитики сервиса Tvil.ru.

В первую десятку рейтинга также вошли Казань, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Вологда, Нижний Новгород и Псков.