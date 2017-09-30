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В Сочи появится новая канатная дорога протяженностью более 1,4 тыс. метров Пользоваться «канаткой» смогут также люди с ограниченными физическими возможностями

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Проект строительства новой «канатки» одобрили эксперты Главгосэкспертизы России.

- Канатная дорога комплекса будет использоваться для подъема туристов к трассам, обустроенным на северных склонах хребта Аибга. Протяженность канатной дороги по склону составит 1 394,19 м, пропускная способность – 2 400 человек в час, - сообщают в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В состав проектируемой канатной дороги входят двенадцать линейных опор с роликовыми балансирами, шестьдесят восемь шестиместных гондол, системы безопасности, спасательные устройства и другое оборудование. Для обслуживания дороги на участке будут построены здания нижней и верхней станций, при этом верхнюю станцию разместят на высоте 1650 м.

Пользоваться канатной дорогой, построенной на курорте «Роза Хутор», смогут также люди с ограниченными физическими возможностями.