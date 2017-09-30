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Туристам, отдыхающим в Сочи, все же придется платить курортный сбор Власти Олимпийской столицы определились с размером налога

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Туристы, приезжающие на отдых в Сочи, все же будут платить курортный сбор. Однако сумму, взимаемую в сутки с человека, можно назвать символической. Уставленный размер налога составит 10 рублей и станет самым низким на территории всего Краснодарского края. Остальные муниципалитеты Кубани остановились на отметки в 50 рублей.

Курортный сбор будут оплачивать туристы из других регионов страны и иностранцы. Это не коснется жителей Краснодарского края, несовершеннолетних граждан и «льготников».

За 8 месяцев 2018 года муниципалитет планирует таким образом собрать около 160 млн. рублей. Все полученные средства сначала поступят в краевую казну, а затем вернутся обратно в Сочи для развития городской инфраструктуры.

Эксперимент по введению курортного сбора будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. На постоянной основе он появится только в случае удачной реализации проекта. Платить налог на отдых будут туристы, которые остановились в гостинице, санатории или частном отеле более чем на сутки. Размер сбора определяют власти региона, на котором находится курортная зона, но он не может превышать 100 рублей с одного человека за сутки пребывания.