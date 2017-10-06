Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 07 и 08 октября В этот уикенд обязательно стоит посетить Чемпионат Юга России по приготовлению пиццы и фестиваль «Октоберфест»

Автор фото: http://prostoest.ru

Бесплатно понаблюдать за кулинарным поединком лучших шеф-поваров Юга России и попробовать самую вкусную пиццу сегодня и завтра жители и гости курорта смогут в выставочном центре на Северном молу сочинского морского порта, где проходит XVIII специализированная выставка «Гостинично-ресторанный Олимп». На ваших глазах развернется борьба сразу в пяти номинациях – «Классическая пицца», «Пицца «Автор», «Самая быстрая растяжка», «Самая большая растяжка», «Пицца-акробатика» (индивидуальный фристайл). Оценивать творчество конкурсантов будет профессиональное жюри, в которое войдут известные российские эксперты.

На курорте «Роза Хутор» в Горной Олимпийской деревне 7 и 8 октября по традиции пройдет одно из самых ярких и веселых событий осени фестиваль «Октоберфест». Праздник состоится на террасе ресторана Берлога на высоте 1100 метров над уровнем моря. Гостей ждет насыщенная программа со множеством интересных конкурсов и розыгрышей. В субботу, 7 октября, перед публикой выступит популярная кавер-группа «Курортный проспект», а в воскресенье состоится баварская эстафета, победители которой получат ценные призы и подарки.

Зрелищные гонки на «черной» трассе и на «Сочи Автодроме»

Не менее зрелищными ожидаются и спортивные мероприятия. С 6 по 8 октября пройдет четвертый этап «Кубка школы маунтинбайка № 1». Заезды спортсменов будут осуществляться на «черной» трассе Горки байк парка. Интересным станет и «Мегалавина» - массовый скоростной спуск на горных велосипедах с отметки +2200 метров. Наблюдать за этим можно со смотровых площадок курорта и с кабинок канатной дороги.

Сюрпризы в эти выходные также подготовили самые лучшие пилоты СНГ и Европы, которые примут участие в Кубке Чемпионов Российской Дрифт Серии. Бороться за Кубок Чемпионов на трассе «Сочи Автодрома» 6 и 7 октября предстоит создателю европейской школы дрифта, чемпиону Италии Федерико Шерифо, известному своим филигранным мастерством и «математическим» расчетом. Конкуренцию легендарному итальянцу составит Тимофей Кошарный — один из отцов-основателей Российской Дрифт Серии, чемпион 2009 года, мастер бескомпромиссного дрифта и опасных маневров.

Всех любителей спорта в эти выходные ждут на олимпийском комплексе трамплинов «Русские Горки», где с 5 по 10 октября проходит Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. На соревнованиях будут выступать лидеры сборной России: Евгений Климов, Денис Корнилов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова и Софья Тихонова.

Для зрителей вход бесплатный, трибуны рассчитаны на 6000 человек. Добраться до комплекса трамплинов можно из Сочи и Адлера на электричке «Ласточка» или автобусах №105 и 135 до станции Эсто-Садок. Далее до комплекса трамплинов «Русские Горки» работает канатная дорога.

«Черт и девственница» и «Секрет храбрости»

Завершает свои гастроли Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. 7 октября в Зимнем театре пройдет заключительный показ итальянского мюзикла «Черт и девственница». Создатели спектакля отнюдь не утверждают, что фантастические события, о которых пойдет речь, целиком достоверны, но они вероятны.

А в воскресение для маленьких театралов пройдет лесная сказка «Секрет храбрости». Просим учесть, что все события и персонажи этой истории вымышлены, но все совпадения - совсем не случайны.

«Ангел-Хранитель», «Лицом к лицу» и «Батик»

Сразу три выставки откроются в Сочинском художественном музее 6 октября. В 15.00 здесь состоялся вернисаж сочинской художницы Миланы Гварамия «Лицом к лицу» и заработала экспозиция работ династии Лещенко «Батик». Выставка «Лицом к лицу» будет открыта до 5 ноября, а «Батик» - до 29 октября. Кроме этого, на двух площадках - 6 октября в Сочинском художественном музее и 7 октября в 17.00 в Арт-галерее «Форт» - откроется уникальная выставка больших картин размером 1х1 метр на тему «Ангел-Хранитель» из коллекции Международного арт-проекта «Ангелы мира».

В Концертном зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской продолжаются концерты именитых мастеров. В субботу, 7 октября, здесь прозвучат «Органа чарующие звуки», в воскресенье, 8 октября меломаны проведут «Weekend с органом» в обществе Маэстро Михаила Павалия.