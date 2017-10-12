Минтранс утвердил нормы провоза ручной клади для невозвратных билетов Перечень вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна, был расширен

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Министерство транспорта РФ внесло изменения в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа, согласно которым пассажир имеет право на бесплатный провоз 5 кг ручной клади на борту самолета по невозвратному билету. При этом вес ручной клади может быть увеличен авиакомпанией в качестве конкурентного преимущества. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В Минтрансе отметили, что перечень вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна, был расширен. Так, без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень с учетом обсуждения с представителями общественности также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах дьюти-фри. Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту.

- В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, также включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы, - подчеркнули в ведомстве.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Новые правила предусматривают отмену провоза бесплатного багажа лишь в случае покупки невозвратного авиабилета. Пассажиры с возвратными билетами, как и раньше, смогут бесплатно взять с собой не более 10 кг багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.

Перевозчиками теперь предусмотрены следующие виды тарифов:

- невозвратный без нормы бесплатного багажа (самый дешевый вариант);

- невозвратный с нормой багажа;

- возвратный с багажом.

При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы, которая составляет 5 кг на одного пассажира. Перевозчик может увеличить минимальную норму ручной клади.