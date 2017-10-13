Горящие путевки. Сочи предлагает туристам отдых по невероятно низким ценам Отели курорта подготовили для жителей и гостей курорта специальные предложения

























Неопытные туристы считают, что отдых в Сочи – это обязательно дорогое удовольствие. Однако подобные мифы готовы развеять отельеры курорта, подготовившие для желающих провести время на берегу моря горящие путевки.

Самое выгодное предложение для сочинцев и гостей Олимпийский столицы подготовил Сочи Парк Отель (Имеретинский курорт). Недельный отдых на двоих здесь обойдется в 3 тысячи рублей. В качестве бонусов завтрак, пользование открытыми бассейнами и прогулки по красивой парковой территории. К услугам гостей также тренажерный зал (300 руб/чел) и SPA-центр (500 руб/чел).

Даты заездов: 23,24,25,26,27 октября.

Имеется отличное предложение и для тех, кто мечтает насладиться чистым воздухом и невероятно красивыми горными пейзажами. GORKI GOROD, Апарт-отель на Красной поляне приглашает провести неделю в горах всего за 5500 рублей (за двоих). Апартаменты включают в себя гостиную, кухню, спальню и ванную комнату. В каждой спальне имеется свой туалет и душ. На кухне есть вся необходимая посуда для приготовления пищи, посудомойка, микроволновая печь, холодильник, чайник.

В стоимость путевки входит неограниченное количество подъемов на канатной дороге до отметки 960 метров над уровнем моря, где открывается потрясающая панорама гор. Отлично провести время всей семьей можно будет также в аквапарке с белым песком, в кинотеатре и многочисленных детских аттракционах.

Даты заездов: 22, 23, 24, 25, 26, 27 октября.

Однако это далеко не все предложения, которые могут заинтересовать путешественников. Поэтому прежде чем сделать свой выбор, ознакомьтесь с полным перечнем горящих туров на здесь.

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