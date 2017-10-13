Осень в Сочи. Когда закончится бабье лето? Когда стоит ожидать похолодания в Сочи

Автор фото: Экодом-Сочи

Солнечные лучи продолжают согревать гостей и жителей курорта, несмотря на дату в календаре. По столбику термометра невозможно сразу определить, какое время года сейчас на черноморском побережье. Но синоптики вынесли свой вердикт: бабье лето закончится уже на этих выходных.

Температура воздуха завтра опустится до 16°C. И в субботу и в воскресенье ожидается дождь, местами сильный. В горах выпадет мокрый снег. На дорогах в высокогорных районах - заморозки и гололёд.

Ну а пока нам стоит наслаждаться последними тёплыми деньками в этом году и помнить, что у природы нет плохой погоды!