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Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 14 и 15 октября В предстоящий уикенд состоится открытие сразу двух масштабных мероприятий







Кибертурнир World of Tanks иНеделямоды Sochi Fashion Week

До момента, когда Сочи торжественно распахнет свои двери перед 20 000 участников со всего мира, остаются считанные часы. Международный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября. Церемония открытия пройдет в ледовом дворце «Большой» 15 октября, а затем жителей и гостей курорта ждет очень насыщенная программа мероприятий.

С 14 по 22 октября в Олимпийском Парке будут проходить кинопоказы, в рамках международного конкурса для молодых кинорежиссеров, участие в котором примут около 30 авторов короткометражных фильмов. Победителей назовут в последний день фестиваля.

В этот же дни кибертурнир World of Tanks соберет в главном медиацентре в Олимпийском парке всех любителей этой интернет игры. Как обещают организаторы фестиваля, принять участие смогут все желающие, объединившись в команды по 3 человека. Гостям будет предложено в дополненной реальности посмотреть бой стальных гигантов - советского танка Т-44–100 (Р) и немецкого «Тигра».

Еще одним масштабным мероприятием в эти выходные станет Неделя моды Sochi Fashion Week. С 14 по 19 октября в морском порту гостей ждут многочисленные показы, как начинающих, так и опытных, известных российских дизайнеров, мастер-классы и тренинги.

Гонка с препятствиями и Кубок по Downhill

14 и 15 октября впервые на курорте «Роза Хутор» пройдет собственная гонка с препятствиями - Rosa OCR. Суть этого вида спорта в беге по грязи и пересеченной местности. Роль препятствий играют стены, тяжелые предметы, водные преграды, колючая проволока, огонь и т. д. Некоторые преграды похожи на те, что используются при тренировках военных, другие же являются уникальными и используются для тестирования выносливости, силы, скорости и координации движения.

На курорте «Роза Хутор» в субботу и воскресение также пройдут соревнования по маунтинбайку в дисциплине «скоростной спуск» - «Кубок Красной Поляны по Downhill». Спортсменов ждет маршрут с крутыми спусками и специально подготовленными трамплинами, где каждый сможет проверить свою техническую и силовую подготовку. Протяженность маршрута для всех категорий составит 3000 метров.

«Душа России» и «Признание в любви-2»

Разнообразна в эти выходные и культурная программа курорта. 14 октября в рок-баре «Треугольник» состоится концерт рок-группы «Мураками». Начиная с 2010 года, с песен «0 км», «бред» коллектив получил широкую известность, возглавляя известные «тематические» хит-парады и чарты. Первый серьезный успех пришел к музыкантам после участие в 2010 году на фестивале в Юрмале.

В Зимнем театре в субботу состоится танцевальное шоу под дождем «Признание в любви-2». Гастроли Санкт-Петербургского Театра танца «Искушение» уже много лет регулярно проходят в Сочи с абсолютными аншлагами и восторженными отзывами публики. Шоу под дождем «Признание в любви-2» - это сборник самых хитовых музыкальных композиций и разностилевых танцевальных номеров из всего многообразного репертуара театра, включающих как классические партии, так и современные направления с акробатическими трюками.

А уже в воскресение, 15 октября, на сцену Зимнего выйдут музыканты Сочи и Екатеринбурга с уникальной, яркой и красочной программой «Душа России». Перед гастролями в Париже фолк-группа «Солнцеворот» совместно с сочинскими артистами исполнят народные песни в современных и неожиданных аранжировках, сочетая самые разные музыкальные направления: авангард, джаз, поп и рок.

«Лицом к лицу», и «Ангелы мира»

Сразу три выставки могут посетить горожане и отдыхающие здесь туристы. В Сочинском Художественном музее с 6 октября по 5 ноября проходит выставка Миланы Гварамия «Лицом к лицу». 22-летняя художница рисует с раннего детства. Однако серьезные работы масляными красками она начала писать относительно поздно - в 2013 году. В экспозиции «Лицом к лицу» представлены избранные портретные и пейзажные живописные работы.

Не покидая стен Сочинского художественного музея можно также ознакомиться с полотнами, представленными на выставках «Российские просторы (живопись XX века)» и «Ангелы мира». Последняя экспозиция, в которую вошли более 100 работ художников со всего мира, представлена еще на одной площадке города - в Арт галерее ФОРТ.