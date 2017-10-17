Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

В Сочи введен особый режим безопасности Особое внимание уделяют осмотру грузового и легкового транспорта

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Особый режим безопасности введен в Олимпийском парке Сочи на время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Все здания и территории, где будут проводиться мероприятия в рамках фестиваля, проверят взрывотехники и кинологи. Охраной порядка во время фестиваля в Сочи займутся более пяти тысяч правоохранителей. Особое внимание уделят осмотру грузового и легкового транспорта.

Повышенные меры предосторожности также будут соблюдаться в местах размещения, гостиницах и зонах отдыха.