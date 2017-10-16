Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

На Красной Поляне перестали работать сразу несколько канатных дорог Всем гостям курорта рекомендовано планировать свой отдых с учетом смены расписания

Автор фото: https://gorkygorod.ru

Сразу несколько канатных дорог курорта «Горки Город» в ближайшие два месяца будут закрыты на профилактику. В целом, поэтапная подготовка подъемников к горнолыжному сезону продлится до 24 ноября 2017 года. Не помещал техническим службам курорта и первый настоящий снег, выпавший в горах Олимпийской столицы в эти выходные.

- Ремонтные и профилактически работы идут по графику, без остановки, - заверил начальник управления по эксплуатации спортивных объектов курорта «Горки Город» Тенгиз Лолуа. – Для обеспечения бесперебойной работы канатных дорог на весь горнолыжный сезон готовятся станции канатных дорог, опоры, тросы и кабинки. Кроме этого, проводится тщательная дефектоскопия канатов, замена балансиров, роликов, подшипников, резиновых колес на станциях и масла в редукторах.

Всем гостям курорта «Горки Город» в этот период рекомендовано планировать свой отдых с учетом работы канатных дорог.

В рамках осенней проверки 2017 г. будет действовать следующее расписание:

• Восточный сектор курорта («К10», «К11», «К12», «К13») будет закрыт с 09 октября по 27 октября.

• Зона «Цирк-2» («К4», «К5») закроется 16 октября и откроется только к началу горнолыжного сезона.

• Центральный сектор курорта: «К1» (на высоту +960м); «К2» (на высоту +1460м); «К3» (на высоту +2200м), будет закрыт с 07 ноября по 24 ноября.

• Канатная дорога «К3» (подъем с +1460м до +2200м), начиная с 02 октября, будет закрыта по понедельникам! (02.10; 09.10; 16.10 и 23.10).