Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

Слетать из Сочи в Санкт-Петербург всего за 1280 рублей Олимпийская столица продолжает удивлять туристов заманчивыми предложениями

Автор фото: https://www.instagram.com

Разводные мосты, фонтаны, львы, охраняющие покой Северной столицы, старинные улочки и холодный ветерок с Невы. У вас впереди - отпуск, уик-энд или просто долгожданные выходные? Есть предложение провести их в Питере. Прогуляться по набережной реки Мойки с любимым человеком, посмотреть на этот потрясающе красивый город с высоты птичьего полета в компании друзей и познакомиться с шедеврами Эрмитажа можно с минимальными потерями для бюджета.

Российские авиакомпании не перестают радовать своих клиентов, предлагая «бюджетные» тарифы на чартерные рейсы по маршруту «Сочи-Санкт-Петербург». Невозвратный билет в одну сторону обойдется пассажирам всего в 1280 рублей. С собой можно взять багаж до 20кг (не более 203см в сумме трех измерений) и ручную кладь до 5кг (55x40x20см). На борту воздушного судна вас обязательно покормят.

Вылет:

28 октября - 18:25

30 октября - 19:45

Забронировать билеты можно по WhatsApp/Viber: 8 988 149 75 15

С полной информацией об акции вы можете ознакомиться здесь.

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