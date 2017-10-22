В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах

В Сочи объявлено штормовое предупреждение В ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погоды

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В Сочи усилится ветер и пройдут дожди. Утром и днем 22 октября ожидается усиление ветра, порывы будут достигать до 20 м/с. Днем местами сильный дождь, гроза.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Воздержаться от выходов в горы в этот период. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010, сообщает пресс-служба администрации Сочи.