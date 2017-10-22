В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах

Зрелищное пиротехническое шоу. Небо над Сочи украсит 4 тыс. разноцветных залпов На курорте завершается фестиваль молодежи и студентов

Автор фото: http://www.kuponika.ru

В Сочи подходит к завершению Фестиваль молодежи и студентов. Уже завтра гости из 180 стран будут разъезжаться по домам и делиться впечатлениями о мероприятии со своими родными и близкими. А пока они с удовольствием принимают участие в церемонии закрытия, где артисты из России и других стран исполняют мировые хиты и новые композиции.

Финалом вечера станет праздничный салют. Уже скоро жители и гости черноморского курорта смогут наблюдать зрелищное пиротехническое шоу, в основу которого лягут новые разработки специалистов НИИ прикладной химии. Небо над Имеретинской долиной украсит фейерверк из 4000 залпов с частотой более 10 выстрелов в секунду. Фейерверк будет сопровождать музыка, специально написанная к молодежному форуму.

Кроме этого, праздничный салют, который продлится не менее 3,5 минут, будет отличаться большей дальностью разброса искр, малым количеством дыма от залпов и повышенной скоростью горения зарядов, за счет чего картинка станет значительно ярче.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали более 20000 молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.