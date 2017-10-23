В этот раз вопрос о выселении жильцов встал в Центральном и Хостинском районах

Стало известно, когда начнется строительство дороги из Кисловодска в Сочи В регионах, задействованных в этом проекте, надеяться, что трасса позволит увеличить туристический поток

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на Фестивале молодежи и студентов в Сочи озвучил возможные сроки начала строительства трассы, которая соединит Кисловодск и Адлер.

- Я думаю, что проектно-сметная документация и экспертиза, подготовка которой начнется в ближайшее время, будут завершены в 2018-2019 годах. Реально приступить к строительству можно в 2020 году, - рассказал ТАСС глава республики. - Что касается стоимости проекта, то, говорить об этом без документации крайне сложно.

Новая трасса не просто соединит Кисловодск и Сочи, она соединит Уральский, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский Федеральные округа с Черноморским побережьем. В данный момент действующий маршрут из Кисловодска в Сочи составляет около 700 км. Новая дорога с тоннелями сократит путь вдвое. Регионы, задействованные в проекте, надеются, что трасса позволит увеличить туристический поток.