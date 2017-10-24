Последний тёплый день в Сочи

Прогноз погоды на текущую неделю
Последний тёплый день в Сочи
Автор фото: friday22.ru

Сегодня и завтра в Сочи преимущественно солнечная погода. Но уже послезавтра на курорт придёт настоящая осень.

Последний тёплый день в этом году придётся на завтра. Температура воздуха днём не опустится ниже 23 градусов. Порывы ветра будут достигать 4 м/с. Осадков не ожидается. А вот четверг окажется поистине осенним: на улице станет холоднее, и весь день будет идти дождь. С этого момента повышение температуры больше ожидать не стоит.

В выходные также ожидается переменная облачность. Местами дождь. На следующей неделе вашим лучшим другом должен стать зонтик. Не стоит забывать его, выходя из дома. 

Мы в Telegram: подписывайтесь на канал и получайте новости Сочи первыми!
Теги: погода в Сочи погода в Сочи в октябре октябрь 2017 Сочи прогноз погоды в Сочи очень в Сочи
Комментарии
  • 0