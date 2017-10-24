Последний тёплый день в Сочи Прогноз погоды на текущую неделю

Автор фото: friday22.ru

Сегодня и завтра в Сочи преимущественно солнечная погода. Но уже послезавтра на курорт придёт настоящая осень.

Последний тёплый день в этом году придётся на завтра. Температура воздуха днём не опустится ниже 23 градусов. Порывы ветра будут достигать 4 м/с. Осадков не ожидается. А вот четверг окажется поистине осенним: на улице станет холоднее, и весь день будет идти дождь. С этого момента повышение температуры больше ожидать не стоит.

В выходные также ожидается переменная облачность. Местами дождь. На следующей неделе вашим лучшим другом должен стать зонтик. Не стоит забывать его, выходя из дома.