Сочи ждет небывалый наплыв туристов из Кувейта
Представители туриндустрии Кувейта на встрече с сотрудниками администрации Сочи заявили о готовности организовать чартеры в олимпийскую столицу и сформировать турпотоки. Гостям из ближневосточной страны понравилась уникальная возможность кататься на лыжах и отдыхать у моря.
- Катарские туристы предпочитают релакс-отдых, им нравится бывать в горах, наслаждаться их видами, немного заниматься спортом, плавать в море. Им не нужны длительные культурные экскурсии, больше всего им нравится путешествовать с семьей, причем в несколько стран за весь период отдыха, - отметил глава Ростуризма одной из богатейших стран мира Басель Абдул Рахим Абдул Фаттах Альасвад.
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