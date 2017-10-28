В Сочи впервые пройдет фестиваль горного каштана Гости мероприятия смогут продегустрировать самые необычные блюда, приготовленные из этого ореха

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В Сочи в эти выходные впервые пройдет каштановый фестиваль, посвященный осени. 28 и 29 октября на курорте «Роза Хутор» все желающие смогут попробовать самые необычные блюда, приготовленные из каштана: каштановый суп, вегетарианские бургеры с начинкой из каштана, жареные каштаны, плоды каштанов в мёде, каштанового чай и многое другое.

- На Фестивале можно будет не только продегустировать необычные гастрономические изыски, но и поучаствовать в их приготовлении, например, пожарить плоды каштана на мангале, - сообщает пресс-служба курорта.

Помимо вкусных и необычных сюрпризов гостей мероприятия ждет викторина с памятными призами и подарками для победителей. В розыгрыше смогут принять участие взрослые и дети. Начало фестиваля в 12:30.