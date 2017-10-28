Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 28 и 29 октября Концерт группы Scorpions и спектакль «Неугомонный дух» - это лишь не многое, что стоит посетить в этот уикенд









Легендарная группа Scorpions вновь отправляется в международное турне Crazy World Tour. «Прощальные концерты» с аншлагом уже прошли трижды и вот очередной - четвертый тур, в который включен и Сочи. Услышать композиции немецкого коллектива в Олимпийской столице можно будет 28 октября на ледовой арене «Шайба».

В этот же день, отпраздновать Хэллоуин вместе с солистом группы «Корни» - Алексеем Кабановым приглашает cafe&bar «VinoGrad».

Любители театрального искусства смогут провести субботний вечер в компании со звездами театра и кино. На сцене Зимнего театра Александр Стриженов представит астральную комедию «Неугомонный дух» по пьесе Ноуэла Кауарда.

В ролях - Екатерина Стриженова, Виктор Супрун, Виктория Толстоганова, Александр Стриженов, Алиса Супрун.

«Кубок России-Ростелеком» по фигурному катанию и Гонка «Red Bull 400»

С 27 по 31 октября в ледовом дворце спорта «Айсберг» проходит III Этап Кубка России-Ростелеком по фигурному катанию. В турнире принимают участие 150 фигуристов (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта) из более чем 20 регионов России. Этот турнир является отборочным соревнованием на Чемпионат России, Первенство России и финал Кубка России.

Не менее зрелищной будет гонка «Red Bull 400», которая состоится в горах Сочи 28 октября. Участникам предстоит пробежать дистанцию в 400 метров в гору, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов. Соревнования пройдут на олимпийском трамплине в Красной Поляне, где особенностью гонки станет ее проведение в темное время суток. Количество участников забега ограничено.

Еще один открытый турнир проходит в эти дни на курорте. С 26 по 29 октября в ФГБУ около 400 спортсменов в возрасте от шести лет и старше из разных городов России и ближнего зарубежья сражаются за «Кубок Черноморского Побережья» по тхэквондо. Фанаты этого вида спорта имеют возможность поддержать юные дарования.

«Под сводами храма» и «Душу возвышающий орган»

Концертный зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, по прежнему, радует почитателей органной музыки. 28 октября здесь состоится концерт «Душу возвышающий орган», а 29 октября концерт «Под сводами храма».

И самое главное, в эти выходные не пропустите первый в Сочи фестиваль горного каштана. Среди горных красот Красной поляны гости мероприятия смогут отведать необычные гастрономические изыски из этого ореха.