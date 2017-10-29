В Сочи ожидается резкая смена погоды Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности

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Теплая и солнечная погода завтра сменится сильным дождем и порывистым ветром. В связи с этим на курорте объявлено штормовое предупреждение. 29 и 30 октября ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 20 м/с, возможен сильный дождь, гроза.

На реках и водотоках города возможен резкий подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Воздержаться от походов в горы в этот период. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010.