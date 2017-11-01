Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи объявили угрозу смерчей Спасатели распространили очередное экстренное предупреждение

Автор фото: https://мояоколица.рф

В Сочи объявлено штормовое предупреждение об опасности образования смерчей, а также сильных осадках.

- В ближайшие три часа и до конца дня 31 октября над Черным морем на участке Магри-Веселое в Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем, - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Более того, до конца суток на курорте ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Также возможны резкие подъемы уровня воды и возрастает риск схода селей.

Сотрудники МЧС просят жителей и гостей курорта принять все меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоемов. В случае возникновения ЧП необходимо звонить 101 или 112.