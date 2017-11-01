Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи продлили штормовое предупреждение На курорте вновь ожидается усиление ветра и мокрый снег

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Сочинские синоптики вновь распространили штормовое предупреждение.

- На курорте с 18.00 01.11.17. до 18.00 02.11.2017 ожидается усиление ветра, порывы которого местами будут достигать 15 м/с. Ночью и утром в предгорьях мокрый снег, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гроза, - говорится в сообщении специалистов ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» г. Сочи.

По поручению главы муниципалитета все городские и оперативные службы приведены в режим повышенной готовности принять превентивные меры по недопущению чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решениями оперативного штаба от 26 октября 2017 года.