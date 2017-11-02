Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи для туристов выпустили путеводитель по горам Брошюра для отдыхающих на курорте содержит в себе семь маршрутов, 20 карт и схем

Автор фото: https://rosaski.com

Отдыхающим в Сочи туристам станет гораздо проще ориентироваться по одному из самых популярных российских горнолыжных курортов. В Олимпийской столице выпустили путеводитель «Роза Хутор и окрестности».

- На страницах брошюры можно найти максимально полезную информацию, чтобы спланировать свой отдых на курорте, - пояснили в пресс-службе курорта. - Всего путеводитель включает в себя семь маршрутов, 20 карт и схем, здесь можно узнать о климате и туристических сезонах, транспорте, проживании, зимних и летних развлечениях, фестивалях, праздниках, спортивных объектах, достопримечательностях, отелях и ресторанах курорта «Роза Хутор».

Это уникальное издание и первый путеводитель, посвященный не стране или городу, а крупнейшему в России круглогодичному горному курорту, можно приобрести в любых в интернет и книжных магазинах, киосках, а также гипермаркетах по всей России.