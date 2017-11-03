Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи на зимовку прилетели пеликаны (ВИДЕО) Крылатые мигранты в одночасье стали любимцами местных рыбаков

Эти пернатые гости радуют сочинцев своим появлением уже не первый раз. В 2012 году большая стая пеликанов прилетала на зимовку в Имеретинскую низменность. На этот раз пару крылатых мигрантов заметили в Дагомысе.

Неуклюжие обитатели морских мелководий и устьев крупных рек с удовольствием позируют перед камерами любопытных горожан и проявляют неподдельный интерес к новым посетителям.

Необычные птицы в одночасье стали любимцами местных рыбаков, которые угощают своих подопечных свежей черноморской рыбкой. Любимое лакомство очаровательная пара готова есть килограммами.

Скорее всего, в Сочи пеликаны прилетели с берегов Азовского моря в поисках тепла. Перезимовав на курорте, в следующем году они обратно вернутся в родные азовские лиманы.