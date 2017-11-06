Новый регулярный рейс из Олимпийской столицы откроют в весенне-летнем сезоне 2018 года

В расписании Международного аэропорта Сочи появится новое направление полетов Новый регулярный рейс из Олимпийской столицы откроют в весенне-летнем сезоне 2018 года

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Международный аэропорт Сочи 14 мая 2018 года откроет для своих пассажиров новое регулярное сообщение в Ригу. Прямой маршрут предоставит возможность жителям курорта посетить столицу Латвии, а также позволит комфортно путешествовать по другим европейским странам благодаря удобным стыковкам.

- Такие стыковки сделают более доступными путешествия в Амстердам, Прагу, Осло, Стокгольм, Барселону, Брюссель, Париж, Копенгаген, Лиссабон, Милан, Дюссельдорф и многие другие города Европы, - поясняют в пресс-службе компании «Базэл Аэро». - В следующем году Сочи станет одним из городов, принимающих чемпионат мира по футболу FIFA, и новые маршруты через Ригу будут удобными вариантами перелетов для тех, кто планирует посетить мировое первенство.

Полеты будет выполнять латвийская авиакомпания airBaltic два раза в неделю, по вторникам и субботам. Прибытие в Сочи – в 02:25, вылет – в 03:20 (время - московское), время в пути составит 3 ч 10 мин. Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Boeing 737-500 вместимостью 114 кресел.