Экстренное предупреждение от МЧС будет действовать в Сочи в ближайшие сутки

В Сочи, как и в других городах России приостановлена продажа билетов в плацкартные вагоны на Новый год Для пассажиров также станут недоступными проездные документы в общие вагоны

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Российские железные дороги временно приостанавливают продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января. Как говорится на сайте компании, исключение составляют поезда из категории «скоростной» и «Сапсан». Подобная мера связана с отсутствием решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по уровню тарифов на пассажирские перевозки в новом 2018 году.

Соответственно продажи билетов в плацкартные и общие вагоны в компании обещают восстановить, как только регулятор примет решения «по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год». В случае, если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат сделать возврат без штрафных санкций.