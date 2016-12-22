В центре Сочи в машине нашли застреленных мужчину и женщину Двойное убийство произошло на улице Черноморской

Автор фото: Сочи Экспресс

Сегодня, 16 декабря, на улице Черноморская в Сочи сотрудниками полиции Хостинского района был обнаружен автомобиль марки Volkswagen с госномером Краснодарского края, в котором находилось два трупа. Убитыми оказались мужчина в коричневой куртке, сидящий за рулём, и женщина на пассажирском сидении. Причина наступления смерти - огнестрельное ранение в голову.

По информации СУ СК РФ, убита 38-летняя жиельница Сочи и 45-летний мужчина. Источники, знакомые с покойными, утверждают, что мужчина - гражданин Абхазии, был любовником сочинки, и произошедшее не было двойным убиством: сообщается, что мужчина убил подругу, а затем затрелился сам. Эту версию также рассматривают следователи.

Причины и обстоятельства убийства в данный момент выясняются. Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух лиц" и ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконный оборот оружия", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.