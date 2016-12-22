В Сочи инспектор ГИБДД обвиняется в получении взятки в размере 50 тысяч рублей Сотрудник ГАИ вымогал деньги у застройщика, который нарушал правила перевозки строительных материалов

В Сочи инспектор ГИБДД обвиняется в получении крупной взятки. По данным следственного управления Следственного комитета Краснодарского края, инспектор обнаружил нарушение перевозки строительных материалов со стороны одного из сочинских застройщиков – предприниматель указал недостоверные сведения о массе перевозимого бетона. Чтобы «замять» ситуацию, сотрудник ГИБДД потребовал у застройщика 50 тысяч, чтобы не платить штраф, сумма которого должна была быть в 10 раз больше. Предприниматель взятку платить не стал, а сообщил о происшедшем в Следственный комитет. Взяточник был взят с поличным в момент передачи денег и доставлен в полицию, в настоящее время дело по факту получения взятки уже передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.