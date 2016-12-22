Машины простояли на трассе почти всю ночь

В ближайшую неделю на курорте установится плюсовая температура, а осадки прекратятся

В Сочи вооруженные пистолетом грабители напали на авиакассу Подозреваемых удалось арестовать

Автор фото: http://news.vmarkse.ru/

Накануне в Адлерском районе г. Сочи произошло вооружённое нападение. Преступники ворвались в один из офисов по продаже авиабилетов и потребовали отдать вырученные деньги из кассы, размахивая пистолетом. Похитителям удалось заполучить 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, опросили потерпевшую сотрудницу офиса и просмотрели записи с камер видео наблюдения. После чего установили местонахождение мужчин и провели задержание на их съёмной квартире. Подозреваемыми оказались двое мужчин 20-ти и 30-ти лет. Они признались в содеянном и рассказали, что пугали сотрудницу пневматическим пистолетом.

В отношении мужчин уже возбудили уголовное дело. В настоящее время ведётся следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.