В Сочи перекрыли движение по Дублеру из-за подозрительного пакета Подозрительный предмет стал причиной ограничения движения транспорта в районе моста через реку Сочи

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Сегодня около 10:10 утра операторы видеонаблюдения сочинского отряда ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили в дежурную часть о подозрительном предмете, который появился под мостом через реку Сочи под Дублером Курортного проспекта после того, как по нему прошли три человека. На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования вневедомственной охраны и кинолог с собакой. Подозрительный пакет был обнесен ограждениями, а движение по мосту через реку Сочи остановлено. Подозрительный предмет был исследован и оказался пакетом с мусором. По завершению операции, которая заняла порядка 40 минут, движение по мосту было восстановлено, сообщает «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу краснодарского филиала управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ.