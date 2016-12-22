Анатолий Пахомов: Сочи готов стать побратимом с японским городом Нагато Мэр курорта направил приглашение своему японскому коллеги приехать с визитом и обсудить детали

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Глава администрации города Сочи Анатолий Пахомов ответил на предложение мэра Нагато установить отношения городов-побратимов согласием. По словам главы курорта, Сочи готов к сотрудничеству с Нагато в области туризма, культуры, спорта и образования. Тем более, что между двумя городами есть много общего – Нагато славится своими горячими источниками, а в Сочи развита бальнеология. Анатолий Пахомов пригласил Курао Ониси в ближайшее время приехать в Сочи, обсудить детали будущего договора и конкретные совместные проекты, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал "Сочи Экспресс", с инициативой заключить побратимские отношения выступил мэр Нагато Курао Ониси по завершению российско-японского саммита и встречи президентов России и Японии, проходившие в этом городе.