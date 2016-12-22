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Выходные в Сочи: чем заняться 17 и 18 декабря В эти выходные на курорте выберут «Мисс Сочи», посоревнуются в воздушной гимнастике и покажут кино

Самую красивую девушку курорта выберут в Сочи 17 декабря. Конкурс «Мисс Сочи» пройдет на сцене Зимнего театра, для зрителей подготовлена развлекательная программа с участием Тарзана, бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева, шоу-балета «Тодес». Начало программы – в 19:00.

В это же время в зале Органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится сольный концерт пианиста Сурена Вартаняна «Зимние грезы». В программу включены произведения, навевающие зимнее настроение: десятая соната Вольфганга Амадея Моцарта, «Лунная» соната Людвига ван Бетховена и пять знаменитых Пьес-фантазий Сергея Рахманинова. А чтобы напомнить слушателям о теплом лете, музыкант исполнит сочинения Ференца Листа «Шум леса» и «Гроза». Концерт состоится в субботу 17 декабря в 19:00.

Кубок России по воздушной гимнастике и Pole Sport пройдет в воскресенье 18 декабря в спортивном зале Сочинского Государственного Университета, начало – в 14:00. Зрителей ждет мастер-классы по воздушно-спортивному эквилибру от ведущих тренеров страны. Вход на соревнования – бесплатный.

Новогодние ярмарки, на которых можно будет купить елочные игрушки и авторские подарки, а также поучаствовать в мастер-классах и посмотреть представления, пройдут в выходные сразу в двух местах. Выставка-ярмарка «Новогодняя шкатулка» будет работать в выставочном центре «Сочи Экспо» на улице Несебрской.

Вторая часть новогоднего фестиваля The Art Dvorik начнется в 12:00 в арт-галереи «Форт». Гостей ждут мастер-классы – лепка из глины, роспись имбирных пряников и глиняных фигурок, а также чтение интересных книг, концерт и кинопоказ.

Сочинский киноклуб «Синемания» в воскресенье 18 декабря покажет экранизацию культового фантастического романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Веселая и яркая история о невероятных приключениях землянина и его инопланетных друзей будет показана в квест-руме «Умозарядка» в 18:00, вход для зрителей бесплатный.