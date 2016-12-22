Машины простояли на трассе почти всю ночь

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Снегопад вызвал многокилометровые пробки на трассе Джубга-Сочи Машины простояли на трассе почти всю ночь





Сильный снегопад, обрушившийся на Черноморское побережье вечером 16 декабря, стал причиной многокилометровых пробок на трассе Джубга-Сочи. Затор образовался в районе населенных пунктов Новомихайловский, Ольгинка, Агой, Туапсе, Шепси, Дедеркой, Небуг. Также был перекрыт Шаумянский перевал. В работах по уборке снега были задействованы 32 единицы техники и 45 дорожных рабочих.

Причиной затруднения движения, помимо снегопада и заледенения дороги, стали автомобили с летней резиной. Они создавали проблемы и в работе снегоуборочной техники. Также на трассе произошло несколько ДТП. Так, в районе Туапсе водитель не справился с управлением на скользкой дороге и упал с моста в реку. В происшествии никто не пострадал.

В настоящее время, сообщает Упрдор «Черноморье», на протяжении всей трассы А-147 Джубга-Сочи движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Помимо этого, было задержано движение поездов в направлении Сочи. Сейчас железнодорожный транспорт ходит по расписанию.