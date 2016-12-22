В Сочи медведи гуляют по горнолыжной трассе В сети появилось видео, запечатлевшее медведицу с медвежатами на склонах горно-туристического центра

Автор фото: YouTube

В сети появилось видео, запечатлевшее медведицу и двух медвежат, прогуливающихся по горнолыжным склонам Красной Поляны. По словам очевидца, снявшего и выложившего 36-ти секундный ролик, данная трасса располагается на территории горно-туристического центра «Газпром». Животные пересекли трассу прямо под подъемником, в кабине которого и находился автор ролика.



В последнее время сообщения о встрече людей с диким животным в окрестностях Сочи появляются все чаще. Некоторые из таких встреч заканчиваются трагически. Так, в сентябре этого года спасатели эвакуировали тургруппу, которая столкнулась с хищником в горах Красной Поляны. Одну из участниц группы зверь травмировал, разодрав когтями спину. В конце ноября в селе Ордынка было найдено тело 77-летней женщины с рваными ранами. Предположительно, она скончалась после нападения медведя.