Снег в Сочи долго не пролежит В ближайшую неделю на курорте установится плюсовая температура, а осадки прекратятся

Автор фото: zolotoyolymp.ru

Снег, который шел в последние дни в Сочи, долго не пролежит, обещают синоптики. Если в понедельник 19 декабря и вторник 20 декабря еще возможен дождь со снегом, то уже в среду осадки прекратятся, а дневная температура составит +6 градусов. Во второй половине недели установится ясная и малооблачная погода без осадков, средняя дневная температура составит +5 - +8 градусов. И только в начале следующей возможен небольшой дождь, а ночная температура в среду 28 декабря впервые снизится до 0 градусов.