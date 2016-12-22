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Мисс Сочи стала Алеся Василевич Самой красивой девушкой курорта признана студентка Санкт-Петербургского вуза

Автор фото: Сергей Кулаков, Кубань-24

В Сочи подвели итоги конкурса красоты «Мисс Сочи-2016». Первое место в конкурсе заняла Алеся Василевич, студентка Санкт-Петербургского государственного технического университета растительных полимеров. Победительница примет участие в конкурсе «Мисс Россия».

Второе место на конкурсе заняла Анастасия Тютюнникова, третье — Алина Курило. Всего за звание «Мисс Сочи» боролись 19 девушек, которые демонстрировали дефиле в купальниках, спортивной одежде и вечерних платьях, а также рассказывали судьям о себе. Концертная программа вечера была представлена выступлениями Тарзана, шоу-балета «Тодес», экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев.